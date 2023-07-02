حملات متنوعة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات لفرض القانون وردع المخالفين

قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، اليوم، بشن عدة حملات تنوعت ما بين صحية وبيئية وتموينية، وحملات إزالة مخالفات، وذلك لفرض القانون والسيطرة الأمنية وردع المخالفين.



ففي محافظة الشرقية، كلف المحافظ الدكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.



فقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة لرفع تراكمات وتجمعات القمامة، بجانب تجميل وتطوير المظهر الحضاري للشوارع والميادين العامة، واشتملت الأعمال على رفع القمامة من داخل شوارع المدينة بالإضافة إلى رفع السفوحات والتراكمات من ديرب البلد والأحياء، كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق برفع منظومة النظافة العامة بالقرى التابعة للمركز لخلق بيئة صحية نظيفة، واستكمال أعمال الصيانة على الطريق العمومي وتغيير بعض الكشافات التالفة بكشافات ليد جديدة حفاظًا على صحة المواطنين.

مركز ومدينة أولاد صقر



كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر برفع كفاءة منظومة النظافة العامة لخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلًا عن رفع تجمعات القمامة من على الطرق والأماكن المخصصة للتجميع، وكذلك تم تسيير سيارات إلى النقطة الوسيطة ونقل القمامة إلى المقالب العمومية، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بأعمال النظافة اليومية والتجميل بالمدينة ورفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة، شملت مدخل الزقازيق ومدخل فاقوس ومدخل كفر صقر، وتم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف الشوارع بالمدينة، ورفع التراكمات من الأحياء وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة.



وقامت كذلك رئاسة مركز ومدينة منيا القمح من التأكد من تجميع القمامة ونقلها فورًا إلى المقالب العمومية، فيما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس برفع تراكمات القمامة من كافة المناطق بشوارع المدينة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس بمدينة بلبيس لخلق بيئة صحية، وكذا قامت رئاسة مدينة القرين بأعمال النظافة ورفع السفوحة بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية لرفع مستوى النظافة.



واشتركت رئاسة حى أول الزقازيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالحى في حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبى وشارع فاروق وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول، ومازالت الحملات مستمرة داخل شوارع وميادين حى أول من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط وتوفير عبور أمن لكل المواطنين والمركبات داخل نطاق حى أول الزقازيق.

مدينة الحسينية



كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع الأتربة بمدينة الحسينية وأعمال النظافة بالفترة الصباحية، وكذا مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة، وتم رفع جميع تراكمات القمامة من كل المناطق بشارعي "جمال عبد الناصر، وبورسعيد" وبجوار صيدلية العرايشي ومنطقه الشبراوي وحي النادي وأرض علوان وأرض النمر.



وتمكنت إدارة شئون البيئة بالمحافظة من ضبط وإعدام 77 طنًا من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.. وفي مجال التصدى لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون، تمت إزالات بمركز ومدينة الحسينية وأولاد صقر وبلبيس وأبو حماد والإبراهيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أما بمحافظة المنيا، فواصلت الوحدات المحلية للمحافظة حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذا لتوجيهات أسامة القاضى محافظ المنيا، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية، وخاصة خلال أجازة عيد الأضحي، حيث شنت الوحدة المحلية بمركز مطاى حملة تموينية على المخابز البلدية، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة تنوعت ما بين "نقص وزن الرغيف أو غير مطابق للمواصفات"، فضلا عن تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية بمركز ومدينة أبو قرقاص.. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.