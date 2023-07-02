"الزراعة" تستقبل 67 استفسارًا و37 شكوى فى سادس أيام الإجازة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال المتابعة والتواصل المستمر، في اليوم السادس من الإجازة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد، فضلًا عن ضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين خلال فترة الإجازة.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن حوالي ٤٢٢ استفسارًا، فضلًا عن ١٨٠ شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم الأحد، سادس أيام الإجازة ٦٧ استفسارًا، و٣٧ شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة في الغرفة، فضلًا عن مديريات الزراعة بالمحافظات.



وأضاف أن الموضوعات التي شملتها استفسارات المواطنين تمثلت في التدريب لطلاب كليات الزراعة في حماية الأراضي، الإصلاح الزراعي، مكافحة الآفات، منافذ البيع التابعة للوزارة، مشروعات الإنتاج الحيواني، موضوعات الطب البيطري، الأسمدة، وكارت الفلاح.