ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستقبل 67 استفسارًا و37 شكوى فى سادس أيام الإجازة

غرفة عمليات الزراعة
غرفة عمليات الزراعة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال المتابعة والتواصل المستمر، في اليوم السادس من الإجازة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد، فضلًا عن ضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين خلال فترة الإجازة.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن حوالي ٤٢٢ استفسارًا، فضلًا عن ١٨٠ شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم الأحد، سادس أيام الإجازة ٦٧ استفسارًا، و٣٧ شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة في الغرفة، فضلًا عن مديريات الزراعة بالمحافظات.


وأضاف أن الموضوعات التي شملتها استفسارات المواطنين تمثلت في التدريب لطلاب كليات الزراعة في حماية الأراضي، الإصلاح الزراعي، مكافحة الآفات، منافذ البيع التابعة للوزارة، مشروعات الإنتاج الحيواني، موضوعات الطب البيطري، الأسمدة، وكارت الفلاح.

الزراعة تواصل العمل سادس أيام الإجازة غرفة عمليات

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

"أول مرة أقضي عيد بدون والدتي".. روايات طلاب الثانوية العامة في عيد الأضحى

شيخ الأزهر في 3 يوليو.. غلق الطريق أمام مزاعم الإخوان بأن مصر تحارب الإسلام

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

التفاصيل الكاملة لقصة طلاق غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا

الثلاثاء.. البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب