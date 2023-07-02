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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: فرنسا تعيش حالة من الفشل السياسى

فرنسا
فرنسا

قال عبدالغني العيادي، المحلل السياسي، إن المحتجين الذين تظاهروا في فرنسا اليوم ليسوا مهاجرين، مؤكدًا أن هؤلاء من أبناء فرنسا.

وأضاف العيادي، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن فرنسا تعيش أزمة حقيقية وحالة من الفشل السياسي، مشيرًا إلى أن محاولة إلصاق هذا الفشل بملف الهجرة هو محاولة بائسة ويائسة.

كما أشار إلى أن تكرار مثل هذه الأحداث بشكل مستمر في فرنسا يعد مهزلة، مضيفًا: "في حالة فرنسا الوضع تجاوز المهزلة وكل الصفات الممكنة" مؤكدًا أن النظام السياسي الفرنسي فشل في إخراج فرنسا من الأزمة التي تعيشها.

وأوضح أن فرنسا تعاني العديد من الأزمات، اقتصادية، اجتماعية، وحقوقية، بالإضافة إلى أزمة الاحتباس الحراري.

وكانت اندلعت احتجاجات عارمة في عدة مدن فرنسية إثر مقتل شاب من أصول جزائرية على أحد رجال الشرطة الفرنسية عند نقطة تفتيش مروري غرب فرنسا.

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