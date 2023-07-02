بالأرقام.. كيف تطور الاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات؟

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديوجراف عن الطفرة التي حققها الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات في مجال الاقتصاد.

وبحسب الفيديوجراف، سجل معدل النمو قبل 30 يونيو 2.9% فقط، وبلغت نسبة العجز الكلي 12%، بينما تضاعف حجم الاقتصاد المصري 3 مرات في أقل من 8 سنوات.

وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية خلال العشر سنوات الماضية:

المؤشرات الاقتصادية سجلت معدل نمو بلغ 6.6%

معدل البطالة استقر عند 7.1%.

تسجيل أعلى فائض أولي في الموازنة العامة.

أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه.

أضخم ميزانية لدعم السلع والمنح الاجتماعية بقيمة 529.6 مليار جنيه.

الصادرات المصرية سجلت أكثر من 311 مليار دولار.

إيرادات قنوات السويس بلغت 50.9 مليار دولار.

قيمة إيرادات السياحة بلغت 63.4 مليار دولار.

ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة.