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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تصاعد الاحتجاجات فى فرنسا إثر مقتل شاب جزائرى

الاحتجاجات في فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا

اندلعت موجة احتجاجات عارمة جديدة في عدة مدن فرنسية مثل باريس وليون ومارسيليا، لكن تلك المرة ليست بسبب ارتفاع الأسعار أو رفض قانون التقاعد.

وأشار تقرير قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المظاهرات اشتعلت إثر مقتل شاب من أصول جزائرية على يد أحد رجال الشرطة الفرنسية عند نقطة تفتيش مروري غرب فرنسا.

وأوضح التقرير أنه رغم إعلان المدعي العام الفرنسي اعتقال الشرطي الذي أطلق النيران على الشاب ووضعه قيد التوقيف الاحتياطي وتقديم تهمة القتل العمد له.

ودعا كبار المسئولين الفرنسيين المحتجين بإتاحة الوقت لنظام العدالة كي يأخذ مجراه، إلا أن الشوارع لم تهدأ على مدار الأيام الأخيرة، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة.

وصاحبت تلك الاحتجاجات حالة من الشغب تسببت في إلحاق أضرار بالغة ببعض المحال وتحطيم نوافذها وإحراق عدد من المبانى والمركبات، ما دفع الشرطة إلى إخلاء ساحة الكونكورد بوسط باريس من المحتجين وإنزال عربات مصفحة إلى الشوارع، مع تعزيز انتشار قوات الأمن وتعبئة نحو 45 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك لتأمين أنحاء فرنسا.

فرنسا تظاهرات فرنسا احتجاجات فرنسا القاهرة الإخبارية مقتل شاب من أصول جزائرية الأمن الفرنسي

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