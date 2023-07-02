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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولتان لمحافظ الغربية بطنطا والمحلة لمتابعة مشروعات الرصف

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وانتشار فرق النظافة بالشوارع والميادين، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة الأولى، تفقد رحمي أعمال تطوير مدخل مدينة طنطا من جهة الداون تاون، كما تابع أعمال توسعة طريق طنطا المحلة، بهدف فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها تلك المنطقة على مدار سنوات، وخلال جولته الثانية تفقد رحمي أعمال إنشاء كورنيش المحلة، بجانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات المتعدية على حرم الطريق بشوارع المدينة.

وقال "رحمي" إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير بكل المدن والأحياء، بجانب الاستعداد لتنفيذ أعمال تطوير القرى ضمن فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والمحاسب ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والمحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي أول المحلة.

في سياق منفصل، تابع محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطري، خلال فترة أيام عيد الأضحى واستقبال المجازر الأضاحي، حيث استقبلت مجازر المحافظة عدد 946 أضحية متنوعة بين أبقار، جاموس، ضأن، ماعز وجمال.

أضاف المحافظ أن خدمات الذبح قدمت بالمجان خلال فترة العيد لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أماناً على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية.

من جانبه، أكد د. حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم توقيع الكشف على الحيوانات وفحص كل المذبوحات بالمجان خلال هذه الفترة.

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جولتان لمحافظ الغربية بطنطا والمحلة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير أعمال النظافة أعمال تطوير أعمال توسعة الاختناقات المرورية الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى بالشوارع والميادين

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