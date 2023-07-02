بسبب خطأ تقنى بحسابه.. إسلام حافظ يتصدر ترند "فيسبوك"

أثار الفنان إسلام حافظ، جدلًا كبيرًا، خلال الساعات الماضية، بعدما تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب شائعة وفاته.

جاءت تلك الشائعة بسبب خطأ تقني بموقع فيسبوك، حيث أعلن عبر حساب "إسلام" عن وفاته، وطلب من أصدقائه تقديم النعي له، ما أثار حالة من الصدمة والحزن للمقربين قبل معرفة حقيقة أمر الخطأ التقني.

وسرعان ما نفى "إسلام" هذا الأمر بكتابة منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق ساخرًا: "‏فيه ناس هنا مش سامعاني وناس كمان مش شايفاني، ‏لازم أنا واحد تاني وناسي نفسي ومتلخبط".

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كما شاركت زوجته الفنانة جيهان خليل صورة لهما أثناء قضائهما عطلة صيفية وعلقت قائلة: "ربنا يخليك ليا" لترد على شائعة وفاته بهذه الصورة.

ويعتبر مسلسل سره الباتع، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، هو آخر أعمال الفنان إسلام حافظ، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وتفاعلا من العديد من الجمهور لما يتناوله من قصص تاريخية، والعمل من بطولة الفنان أحمد فهمي، أحمد السعدني، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: حنان مطاوع، ريم مصطفى، صلاح عبد الله، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، عايدة رياض، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، أحمد وفيق، رانيا التومي، حسين فهمي، منة فضالي، وغيرهم، والعمل من تاليف وإخراج خالد يوسف.

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع، في إطار درامي تاريخي، حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام السلطان حامد وهو أحمد فهمي، الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام - أحمد السعدني - لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربعة أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على السلطان حامد.