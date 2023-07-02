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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الأوروبى يفرض غرامة مالية كبيرة على روما الإيطالى

فريق روما
فريق روما

تعرّض نادي روما الإيطالي لغرامة مالية كبيرة من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأحد؛ وذلك بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

يويفا يفرض غرامة على روما بسبب قواعد اللعب المالي النظيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الاتحاد الأوروبي قرر فرض غرامة مالية على نادي روما تصل قيمتها إلى 5 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن نادي روما كان أقل من هدفه بحوالي 3 ملايين يورو، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لتوقيع غرامة على النادي الإيطالي.

وأشارت إلى أن فريق روما تجنب عقوبة تقليص قائمة الفريق الأوروبي أو الاستبعاد من المنافسة؛ نظرًا لاقترابهم من مطابقة المبلغ المُحدد.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن نادي روما حقق أكثر من 26 مليون يورو كربح صافي في السنة المالية المنتهية يوم 30 يونيو الماضي.

وكان نادي روما قد أنهى الموسم الماضي 2022/ 2023، بالتواجد في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، خلف أتالانتا صاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط، ومتفوقًا على يوفنتوس صاحب المركز السابع برصيد 62 نقطة.

يويفا روما الاتحاد الأوروبى لكرة القدم الدورى الايطالى الاتحاد الأوروبي

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