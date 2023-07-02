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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق نصير: ثورة 30 يونيو استهدفت تصحيح المسار وانتشال مصر من الضياع

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو استهدفت تصحيح المسار وانتشال مصر من الضياع بعد عام مرير عاشته مصر مع جماعات العنف والتطرف.

وأكد نصير أن بيان 3 يوليو الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينها، كان استشعارا للقوات المسلحة بالخطر الذي يواجه البلاد لذا كان لزاما عليها التدخل والانحياز لإرادة الشعب المصري نحو التغيير.

وأضاف أن بيان 3 يوليو أعاد الروح مرة أخرى لجموع الشعب المصري بكل أطيافه، وهي اللحظة الذي استشعر فيها المصريون أن جيشهم يحميهم ويقف خلفهم ويحافظ على تراب هذا الوطن ومقدراته وثرواته، مشيرا إلى أن التلاحم الذي حدث بين الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة وشرطتنا المدنية كان أحد أسباب نجاح ثورته السلمية الشعبية التي أذهلت العالم.

وأوضح أن الذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو تأتي وقت ماتشهدة مصر من تلاحم كافة أطياف الشعب خلف قيادته الحكيمة بالحفاظ على ما تقوم به مصر من مشروعات تنموية كبرى وبنية أساسية جاذبة للاستثمار ونهضة صناعية وبناء وعلاقات وشراكات مع الدول الكبرى على مستوى العالم حتى تتبوأ مصر مكانتها بين الأمم في ظل قيادة رشيدة تقود سفينتها إلي بر الأمان.

اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الشعب المصري

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