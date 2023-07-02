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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": ذكرى 3 يوليو ستظل يوما فارقا في تاريخ مصر

دعاء زهران
دعاء زهران

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، إن ذكرى 3 يوليو ستظل يوما فارقا في تاريخ مصر، لأنه أنقذها من الدخول في نفق مظلم، واستعادة مصر وهويتها مرة أخري من أيدي الجماعة الإرهابية.

وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن المرأة المصرية شاركت بقوة في ثورة 30 يوينو المجيدة، وكانت لها دور قيادية فى الثورة، حيث أنها خرجت في الشوارع والميادين وكانت فى الصفوف الأولي للثورة، مؤكدة أن المرأة هي صمام أمان هذا الوطن.

وأشارت إلى أن ثورة 30 يونيو شهدت نضالا قويا للمرأة المصرية، حيث أنها ثارت على الجماعة الإرهابية التي كانت تسعي لاختطاف الوطن تحت قناع الدين.

وأكدت زهران، أن الـ 10 سنوات الماضية شهدت على نهضة حقيقية في مسيرة المرأة المصرية، وأن المكتسبات الحقيقية التي حققتها جاءت بعد ثورة 30 يونيو، من خلال التمكين الحقيقي لها فى جميع المجالات.

الدكتورة دعاء زهران الجماعة الإرهابية الصفوف الأولى المرأة المصريه أمانة التدريب والتثقيف ثورة 30 يونيو حزب مصر أكتوبر

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