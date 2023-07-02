انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر وتداول 266 شاحنة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 266 شاحنة، و57 سيارة.

وشملت حركة الواردات 600 طن بضائع، 237 شاحنة، و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 400 طن بضائع، 29 شاحنة و16 سيارة.

وغادرت ميناء سفاجا اليوم، العبارة "القاهرة"، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و266 شاحنة، حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية "وصول وسفر" للعبارة "آيلة"، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين بريدج وأيلة، وغادرت العبارة أيلة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 846 راكبًا بموانئها.