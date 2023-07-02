بدءًا من الغد.. فتح باب التقديم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام والفنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن فتح باب التقديم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته المختلفة للعام الدراسي 2023/ 2024 م وذلك بدءًا من الغد الإثنين الموافق 3 يوليو 2023.

أكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

من جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن التقدم للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023 /2024 يبدأ من غد الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 ويستمر حتى الجمعة 21 يوليو 2023 م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي: https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن التقدم للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023 /2024 يتم وفقا لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 والمعتمد من محافظ الشرقية، وفي إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والسعي في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن إدارة المعلومات بمنطقة الشرقية الأزهرية قد أنهت من إعداد باركود كود QR لجميع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي على مستوى المنطقة بكل الإدارات التعليمية، موضحًا أن هذا الأمر يُعد إضافة جديدة لم تطبق من قبل، والأزهر الشريف يسعى دائمًا للسبق والريادة.

وقال الجندي إن هذا التطبيق يسهل على الجميع من قراءة كل البيانات الأساسية للجنة، مثل تحديد مقرها، وعدد الطلاب المتقدمين بها وشعبتهم بجانب توضيح أفضل الطرق والزمن المقدر للوصول إلى مقر اللجنة.