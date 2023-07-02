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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 533 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

القمح
القمح

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن توريد ١٣٣ طنًا و٤٠٣ كيلوجرامات قمح اليوم الأحد، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٣٠٤٧ طنًا و٢٢٧ كيلوجرامًا.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يُحظر شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية (نوع من الأقماح) موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بناءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك.

 ويجب أن يتضمن هذا الطلب الكمية المستهدف شراؤها، والغرض من الاستخدام، وأماكن استلام الأقماح، واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية من الأقماح وعنوانه ويرفق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

أهم المحاصيل الاستراتيجية استراتيجي أهم المحاصيل استراتيجية الأقماح المحلية البنك الزراعي المصري

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