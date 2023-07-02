محافظ الشرقية يتفقد توسعة ورصف طريق الترعة المردومة بمدينة القنايات

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة بمدينة القنايات؛ لمتابعة أعمال توسعة وإعادة رصف شارع الترعة المردومة داخل مدينة القنايات بطول 3 كم وبتكلفة مبدئية 25 مليون جنيه، وذلك لربط الطريق بطريق الزقازيق / القنايات / ديرب نجم والمساهمة في تخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

واطمأن المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق والتي شملت إزالة طبقات الأسفلت المعيبة من الطريق وكذلك التلتوارات والجزيرة الوسطى وكل المعوقات تمهيدًا لأعمال الرصف ليصبح متوسط عرض الطريق بكل اتجاه ما بين 10-12 مترًا، بالإضافة إلى إنشاء حوائط ساندة على جانب الطريق ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يسهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

وشدد المحافظ على أحمد ضاحي، رئيس مدينة القنايات، بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئتها أمام حركة المارة، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق الراحة للمسافرين.

وكلّف المحافظ رئيس مدينة القنايات باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة لإعادة الإنضباط للشارع وكذلك وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

والتقى محافظ الشرقية بعددٍ من المواطنين واستمع لمشاكلهم واحتياجاتهم على الطبيعة، موجهًا رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة قائلًا: "إننا جميعًا نعمل من أجل المواطنين ونسعى جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في كل القطاعات الخدمية والتنموية".

واختتم محافظ الشرقية جولته بالتوجه لقرية صفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، وتبيّن له غلق أبواب مقر الوحدة المحلية أمام المواطنين ليقرر المحافظ إحالة العاملين المكلفين بالنوبتجية الصباحية للتحقيق واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية.

كما حرص المحافظ على تفقد سير انتظام العمل بمقر الوحدة الصحية بالقرية واطلع على سجّل الحضور والإنصراف والتقى الأطباء والعاملين بالوحدة وحثهم على حسن استقبال المرضى والمترددين على الوحدة وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.