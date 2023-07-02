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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

استعلم| رابط نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023

طلاب
طلاب

 رابط نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023 يرتفع البحث عنه حيث أوضحت “وزارة التربية والتعليم”، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية كاملة في الأيام القادمة، عقب اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي في الأسبوع الأول من شهر “يوليو”.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وفي هذا السياق، أعمال التصحيح ورصد درجات ومراجعة المواد يتم استئنافها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي لـ أعضاء لجان ومراكز التصحيح، ومن ثم يكون اعتماد نتيجة الدبلومات برقم الجلوس خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بشكل كامل.


رابط نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

وبخصوص نتيجة الصف الثالث التجارى برقم الجلوس 2023 فكشفت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، من خلال زيارة اللينك التالي:https://fany.emis.gov.eg/ 

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

“خطوة 1”: للحصول على نتيجة ا(الدبلومات الفنية 2023-2022) برقم الجلوس دخول بوابة التعليم الفني.

https://fany.emis.gov.eg/ 

“خطوة 2”: إدخال رقم الجلوس، للحصول على نتيجة (الدبلومات الفنية 2023-2022).

“خطوة 3”: تحديد محافظة الإقامة للطالب/ة.

“خطوة 4”: تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب/ة.

“خطوة 5”: اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023-2022.

“خطوة 6”: اضغط على «العرض».

“خطوة 7”: ستظهر لك نتيجة (الدبلومات الفنية 2023-2022).

رابط نتيجة الصف الثالث التجارى برقم الجلوس 2023


وأخيرا استخراج كامل نتيجة (الدبلومات الفنية 2023-2022) برقم الجلوس (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) من اللينك الرسمي التالي:
https://fany.emis.gov.eg/ 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

الجدير بالذكر أنه انطلقت عمليات امتحانات الدبلومات الفنية العملية في يوم 20 مايو 2023، فيما انطلقت الامتحانات التحريرية يوم 27 مايو 2023، وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في يوم الخميس الموافق 8 يونيو.

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