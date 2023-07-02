وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية، بإجمالي 15 عربة درجة ثالثة مكيفة، إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري إلى عدد 785 عربة "499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 286 عربة درجة ثالثة مكيفة" على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات من المجر على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير الإمكانيات، لافتًا إلى أن الصفقة تسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، حيث إن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديدة، بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفيه جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة، ليصل إجمالي العربات إلى 1350 عربة، والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة، ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

كما أن صفقة الـ1350 عربة جديدة تتكون من عدد 850 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة، و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة، و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة"، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.