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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يضبط 5 متهمين بالسرقة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وبحوزتهما مبلغ مالى عقب سرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما، وأضافا: أنهما قيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع.

كما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما 3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش، عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب - إكسسوارات - ساعة يد - دراجة هوائية – تابلت) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

وتم بإرشادهما ضبط (3 جهاز لاب توب- تابلت– 6 كاميرات ديجيتال - مجموعة من الأنتيكات - ساعات يد مختلفة الأنواع- إكسسوارات - هاتف محمول - دراجة هوائية)، وأقرا بالتصرف فى المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية" تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتها أيدت ما سبق.

كما تم ضبط شخص "له معلومات جنائية" وبحوزته (حقيبة بداخلها جهاز لاب توب - بعض الأوراق) عقب قيامه بسرقتهم من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأمكن التوصل لمالك السيارة.

وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، كما اعترف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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