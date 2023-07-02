إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. تقترب من 100 مليون جنيه

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث عن إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 وما حققته تلك الأعمال خلال الأيام الأولى من موسم عيد الأضحى حيث يتنافس 4 أفلام في الموسم.

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

وشهدت إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 تحقيق إيرادات ضخمة للغاية حققت انتعاشة كبيرة للسينما المصرية وصلت في الأيام الأولى إلى 97 مليون جنيه وهى إيرادات ضخمة للغاية.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وضمن أفلام عيد الأضحى 2023، حقق فيلم بيت الروبي أمس السبت، إيرادات بقيمة 10,146,730 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات للفيلم الجديد للنجم كريم عبد العزيز خلال 11 يوما فقط من العرض إلى 54 مليون جنيه و587 ألفا و528، وفيلم "بيت الروبي" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبد العزيز منهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة الشابة تارا عماد، والفنان شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

ويتواجد فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني في المركز الثاني وسط الأفلام المعروضة، وحقق الفيلم أمس السبت إيرادات بقيمة 5,018,860 جنيه في شباك التذاكر؛ لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم إلى 19 مليون جنيه و953 ألفًا و819 جنيهًا وهي إيرادات جيدة للغاية خلال 4 أيام فقط، من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى والفيلم من إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم البعبع

وتواجد فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة ثالثا أمس السبت، عبر تحقيقه إيرادات بقيمة 4,233,454 لتصل كل إيراداته منذ إطلاقه وحتى اليوم إلى 13 مليون جنيها و 643 ألفا و134 جنيها، والفيلم يشارك في بطولته كلا من ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وفي المركز الرابع والأخير تواجد فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وحقق أمس إيرادات بقيمة 2,173,138 جنيها ووصلت كل إيراداته حتى صباح اليوم إلى 9 ملايين جنيها و200 ألفا، وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.