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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات أفلام عيد الأضحى.. "البعبع" لـ أمير كرارة في المركز الثالث

البعبع
البعبع

نجح فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، وعدد كبير من النجوم في تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ويتواجد في المركز الثالث بين الأفلام المعروضة.

إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة

وجمع فيلم البعبع أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 3,541,530 جنيها؛ لتصل كل إيراداته خلال 4 أيام من العرض إلى 9 ملايين و409 آلاف و680 جنيهًا.
حلّ الفنان أمير كرارة، وأبطال فيلم "البعبع"، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم الخميس، ليكشفوا عن كواليس العمل السينمائي.

وقال محمد عبدالرحمن:"أهالي إمبابة كان ليهم دور كبير في تصوير الفيلم، وفي يوم لما التصوير خلص، والناس حبوا الموضوع ومش عايزين التصوير يخلص فبدأوا يجتهدوا، وبدأت ألبس في دماغي طماطم بجد، وكان بيستخدموا حاجات من بيتهم عشان يساعدونا في الفيلم، بكل عفوية".

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي وينافس الفيلم في موسم عيد الأاضحة مع عدة أفلام أخرى هي “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وفيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي.

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