«مستر إكس» لأحمد فهمي في المركز الأخير بموسم أفلام عيد الأضحى

استقر فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي في المركز الرابع والأخير، بشباك تذاكر موسم عيد الأضحى المبارك بعد تحقيقه إيرادات هي الأقل بين الأفلام المتنافسة.

- إيرادات فيلم مستر إكس

وجمع فيلم مستر إكس أمس السبت إيرادات بقيمة 2,173,138 جنيها لتصل كل إيراداته خلال فترة عرضه إلى 9 ملايين جنيها و200 ألفا في المركز الرابع بعد أفلام بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وتاج من بطولة الفنان تامر حسني، والبعبع بطولة الفنان أمير كرارة.

وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسّد هنا الزاهد، خلال الأحداث شخصية محامية دفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقي أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

والفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب .

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الأغنية الدعائية للعمل بعنوان “اختياراتي مدمرة حياتي” بصوت أحمد سعد، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهى من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي.