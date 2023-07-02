أسامة ربيع: الحوض العائم أحد مصادر تنويع الدخل لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحوض العائم وصل من ترسانة كوريا الجنوبية إلى ترسانة بورسعيد، والذي يُعد أحدث حوض على مستوى العالم تقريبًا، مشيرًا إلى أن مدة تصنيعه استغرقت عامين، وذلك بهدف تنوع مصادر التعاون مع كل دول العالم من أجل الحصول على أفضل الأشياء التي تصنعها كل دولة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تعمل على تنويع مصادر الصناعة والتعاون مع دولة العالم من أجل زيادة قدرات قناة السويس، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس ممر ملاحي عالمي وليس مصريًا فقط، إذ إنها تخدم العالم كله، لذا؛ يجب أن تكون واجهة للعالم مزوّدة بأحدث المعدات والأسطول البحري وتطوير المجرى الملاحي، مشيرًا إلى تنظيم حركة الملاحة عند دخول الحوض العائم حتى لا تتعطل حركة الملاحة؛ لأن عبور الأحواض والحفارات يحتاج إلى تنظيم، وتوقف بعض السفن لمدة ساعتين أو 3 ساعات.

ونوه ربيع، بأن قناة السويس نجحت في تخفيض زمن وصول العبور للعبارات لـ50%، موضحًا أن أهم استراتيجية لقناة السويس لتحسين الدخل هي تطوير القدرات والإمكانيات، والحوض العائم أحد مصادر تنويع الدخل للقناة.