تفاصيل استئناف امتحانات الثانوية العامة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام، إن طلاب الثانوية العامة يستأنفون اليوم امتحان الثانوية العامة في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

وأَضافت شحاتة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن وزارة التربية والتعليم استعدت لعودة امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تعد فترة جيدة للمذاكرة والاستعداد لمواصلة الامتحانات وخاصة لمادة الفيزياء.

الوزارة تابعت شكاوى الطلاب من صعوبة الكيمياء

وأوضحت، أن وزارة التعليم تابعت شكاوى الطلاب من صعوبة الكيمياء، وعلى الفور شكل الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، لجنة مكونة من 10 خبراء لفحص مدى صعوبة الامتحان، واتخاذ قرار نهائي بشأن تحديد التقييم بالدرجات لامتحان مادة الكيمياء، مع الوضع في الاعتبار أن تكون مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم اتخذت عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها، ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.