زوج يتهم زوجته بالنشوز: سرقت شبكتها واتهمتنى بسرقتها

"سرقت شبكتها واتهمتنى بسرقتها وعشان أراضيها اشتريت لها غيرها "، بهذه الكلمات بدأ بها محمود حديثه لـ "الدستور"، مشيرا إلى أنه رفع دعوى أمام محكمة الأسرة لإثبات نشوز زوجته.

وتابع الزوج: عندما قررت الزواج قمت بتجهيز شقة تحلم بها اي فتاة، وواصلت الليل مع النهار بالعمل حتى أكون عند حسن ظنها ولم أبخل عليها نهائيا، واشتريت لها الشبكة المتفق عليها، ولأن طبيعة عملى بمحافظة أخرى، كنت أسافر وأعود لها كل ثلاثة أيام أو أربعة وبعد ستة أشهر فقط من زواجنا تفاجأت باتصال تليفونى منها ، تخبرنى بأنها لم تجد مصوغاتها الذهبية فى الشقة، وعدت من عملى على الفور ولم أجد أي آثار لكسر فى الباب أو النوافذ، وقمنا بتحرير محضر وبعد فترة بسيطة قمت بشراء لها خاتمين آخرين لكي أرضيها .

وأضاف "محمود “: بعد أيام قليلة تفاجأت بأنها سحبت مبلغ 60 ألف جنيه من "الفيزا" الخاصة بي، وبسؤالها عن سبب سحبها لكل هذا المبلغ قالت إنها أغراض لها وللمنزل، فجن جنونى واتصلت بوالدها، لكى أفهم الوضع، فاتهمنى أنا بسرقة مصوغاتها الذهبية وأنها سحبت تلك المبلغ كتعويض عن سرقتي لها.

واستكمل: قمت بأخذ كبار المنطقة لعمل جلسة عرفية لتبرئة نفسي أمام الجميع، فكيف أقوم بسرقة شبكتها وبعد أيام بسبب بكائها أذهب وأشترى لها خاتمين آخرين، فلو كنت أرغب فى أخذ المصوغات منها لن أقوم بسرقتها بل هطلبها منها وجها لوجه.

واختتم “محمود”: علمت من أحد أقاربها المقيمين معهم بالمنزل بأنها هي من أخذت الشبكة وخبأتها عند والدها، وبعد محاولات كثيرة منى للصلح وأخذ أموالى التى سحبتها دون علمي، فشلت فلجأت للقضاء لرفع دعوى إثبات نشوزها.