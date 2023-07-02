تحرير 28 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالمحلة

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن تحرير 28 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز المحلة، وذلك خلال أيام العيد.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز المحلة، وحررت 28 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.