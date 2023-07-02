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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص إثر إصابته بطلق نارى في ظروف غامضة بأسوان

طلق نارى
طلق نارى

لقى شخص مصرعه إثر اصابته بطلق نارى، بقرية  كلح المفالسة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بمصرع شخص إثر إصابته بطلق نارى فى ظروف غامضة، بقرية قرية كلح المفالسة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تبين أن المتوفي يدعى عربى أحمد محمد، عمره 55 سنة، توفى بعد إصابته بطلق نارى مباشرة، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو العمومية لاتخاذ اللازم.

ويباشر رجال مباحث مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان جهودهم لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى المتهم الرئيسي فى الواقعة واتخاذ اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. 

أسوان إدفو المفالسة شمال أسوان مقتل شخص كلح المفالسه

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