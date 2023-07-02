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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى ولاية ثانية.. الهلال السعودى يعلن رسميًا تعاقده مع خورخى خيسوس لتدريب الفريق

تعاقد الهلال مع خورخى
تعاقد الهلال مع خورخى خيسوس

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميًا، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، من أجل الإشراف على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

وحسبما ذكر النادي في بيان رسمي، فإن عقد خيسوس مع الهلال يمتد لعام واحد، وذلك حتى نهاية موسم 2023-2024.

وأضاف البيان، أن مراسم التوقيع مع المدرب البرتغالي جرت في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

وبذلك يعود خيسوس لقيادة "الزعيم" في ولاية ثانية، بعد أن سبق له الإشراف على تدريبه خلال موسم 2018-2019.

وساهم خيسوس مع الهلال في تحقيق لقب كأس السوبر السعودي. وقاد المدرب البرتغالي، الفريق العاصمي، في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز 20 مباراة، مقابل 4 تعادلات، وهزيمة واحدة، قبل أن يغادر منصبه في يناير من عام 2019.

وبعدها تولى المدرب البرتغالي الإشراف على تدريب أندية فلامنجو البرازيلي، ثم بنفيكا، قبل أن يتولى تدريب فناربخشة التركي، خلال منافسات الموسم الماضي.

وكانت إدارة الهلال قد قررت في وقت سابق إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق، بسبب تراجع النتائج في الموسم الماضي، وفقدان لقبي الدوري السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا.

الهلال السعودي خورخي خيسوس رامون دياز الهلال الدوري السعودي للمحترفين

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