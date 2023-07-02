العثور على رضيعة ملقاة بجوار سلة قمامة بميدان رمسيس

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار سلة قمامة بمنطقة القللي بميدان رمسيس دائرة قسم شرطة الأزبكية.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على طفلة حديثة الولادة بجوار مقلب زبالة بمنطقة القللي دائرة القسم.

بانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة تبين أن الطفلة ترتدي كامل ملابسها وفي يدها إسورة مقيد بها اسم الأم.

تم اصطحاب الطفلة إلى ديوان القسم تمهيدا إلى تسليمها إلى أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وجارٍ إجراء التحريات حتى يتوصل رجال المباحث إلى المتهمين بإلقاء الطفلة والقبض عليهم.