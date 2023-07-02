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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة صيدلانية لقيت مصرعها دهساً داخل كومبوند بالتجمع الأول

جثة
جثة

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة سيدة لقت مصرعها دهسا بسبب سيارة مسرعة داخل كومبوند شهير بالتجمع الأول.

وكانت لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة بعدما دهستهم سيارة بمنطقة التجمع الأول.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة  بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفاة ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وطفليهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة علي حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي، وتوفيت بنزيف في المخ.

كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري وإصابة أطفالها، ياسين حمدان زكي 11 سنة بكدمة أسفل العين وابنته نور حمدان جرح قطعي في الفم، وعمرها 10 سنوات وأحمد حمدان 7 سنوات كسر بالقدم اليسرى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ابنته 7 سنوات اجهزة ادث مرورى ارات ارة اجهزة الامن أخل اصابة اطفالها

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