ضجة فى الأردن.. مقتل طفلة وإصابة شقيقتها أثناء رعيهما الأغنام جنوب عمان

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر مقتل طفلة وإصابة شقيقتها، من جراء انفجار جسم غريب أثناء رعيهما الأغنام في محافظة مادبا، جنوب العاصمة عمّان.

وقال مدير مستشفى النديم الحكومي في مادبا، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن طفلة متوفية وأخرى مصابة وصلتا إلى المستشفى إثر انفجار جسم غريب في منطقة حمرة ماعين بالمحافظة، مضيفًا أنه جرى إدخال المصابة إلى غرفة العمليات.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصعب الداود، الطبيب المناوب في قسم الطوارئ بالمستشفى، إن الطفلة المصابة التي وصلت لقسم الطوارئ كانت حالتها العامة متوسطة.

وأوضح أنه تم إسعافها وإجراء اللازم فور وصولها المستشفى لتصبح جاهزة للدخول إلى غرفة العمليات، مؤكدا أنها ستخضع لبعض العمليات.

وأشار "الداود" أن فرص عودتها للحياة بشكل طبيعي كبيرة؛ وذلك لأنها أسعفت بشكل صحيح وتم إدخالها إلى غرفة العمليات بسرعة.

الانفجار فتح الباب لتداول الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، لكن مصدرًا أمنيًا حسم الجدل.

المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال إن الانفجار ناتج عن انفجار قنبلة قديمة من مخلفات الأمن الداخلي.

وأوضح أن الطفلة المتوفية عمرها 13 عامًا، فيما أصيبت شقيقتها البالغ من العمر 11 عامًا.

وأكد أن مرتبات الدفاع المدني وصلت للموقع بشكل فوري، وأخلت الوفاة والإصابة إلى مستشفى النديم الحكومي.

بعدها بساعات أصدر الأمن العام في الأردن بيانًا قال فيه، إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة مادبا، يفيد بوجود انفجار لقذيفة قديمة في منطقة حمرة ماعين التابعة لمحافظة مادبا.

وأكد أنه تم نقل الجثة والإصابة إلى مستشفى النديم الحكومي.