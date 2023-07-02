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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد محجوب لـ"الشاهد": الأسلحة التى استخدمت باقتحام السجون كانت إسرائيلية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه حتى يتم الحفاظ على قانون الإجراءات الجنائية وعدم مخالفته كانوا لا يتصدون للأسماء طبقا للمادة 11، وكانوا يستمعون  للشهادة ويوثقونها ولا يحققون ولم يتم توجيه اتهام لأحد ولم يستدع أحدًا، ولكن تم توثيق ما ثبت بالأدلة أن هؤلاء ضالعين في ارتكاب الجرائم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد الشهود في سجن أبو زعبل قال إنه عثر على طلقات وصناديق ليست من الأسلحة التي تستخدم في مصر وهو سلاح إسرائيلي مكتوب عليه بالعبري وهذا يدل أن المخطط كان كبيرًاعن الإخوان.

لم يتم استدعاء محمد مرسي

وأكد أنه لم يتم استدعاء محمد مرسي، لأنه لا يتعرض للأسماء الموجودة بمحضر الجلسة ولكن  يتم تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية وبعدها تعود للنائب العام ليحيلها للجهات المختصة. 

المستشار خالد محجوب برنامج الشاهد الاسلحة سلاح إسرائيلي الإخوان محمد مرسي

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