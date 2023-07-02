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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى حادث مرورى بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل بالكيلو 37 إتجاه العلمين، بنطاق دائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير  أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد، 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بنطاق دائرة شرطة المركز.

 
  انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة"  محمد علي عمار، 34 سنة، أشرف ممدوح غانم، 32 سنة، عبدالعزيز سعيد مبروك، 39 سنة، إبراهيم السيد عبدالوهاب، 33 سنة،  جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

 

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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