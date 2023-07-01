ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يكرم 63 من أسر شهداء الجيش والشرطة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم 63 أسرة من أسر شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة، وذلك في احتفالية كبرى، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

وفي كلمته أكد محافظ الغربية أننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت مصر من النفق المظلم، واستعادتها ممن حاولوا اختطافها، وكان ثمن ذلك هو دماء وأرواح شهدائنا، فتحية إجلال وتقدير وإعزاز لكل بطل من أبناء جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة. 

كما وجه الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية  الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد مصر، وتحمل المسئولية في وقت صعب، واستطاع بناء الجمهورية الجديدة التي ننعم فيها اليوم بالأمن والأمان، واستعادت فيها مصر مكانتها، ومستمرين تحت قيادته الحكيمة في معركة البناء والتنمية. 

محافظ الغربية يكرم اسر شهداء الجيش والشرطة بسبرتنج

الأكثر قراءة

توقعات حالة الطقس غدًا: حار نهارًا معتدل ليلًا

عادل حمودة يكشف سبب رفض "مرسى" إغلاق الأنفاق بسيناء

فى ذكرى ميلادها.. 12 معلومة عن الأميرة ديانا

أسامة فيصل وإبراهيم عادل يقودان هجوم المنتخب الأوليمبى أمام الجابون

الفريق محمد حجازى يكشف سبب اختيار يوم 30 يونيو عيداً لقوات الدفاع الجوى

عادل حمودة يكشف السبب الحقيقى لاغتيال "أبوضيف" على يد الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب