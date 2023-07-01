محافظ الغربية يكرم 63 من أسر شهداء الجيش والشرطة

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم 63 أسرة من أسر شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة، وذلك في احتفالية كبرى، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته أكد محافظ الغربية أننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت مصر من النفق المظلم، واستعادتها ممن حاولوا اختطافها، وكان ثمن ذلك هو دماء وأرواح شهدائنا، فتحية إجلال وتقدير وإعزاز لكل بطل من أبناء جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة.

كما وجه الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد مصر، وتحمل المسئولية في وقت صعب، واستطاع بناء الجمهورية الجديدة التي ننعم فيها اليوم بالأمن والأمان، واستعادت فيها مصر مكانتها، ومستمرين تحت قيادته الحكيمة في معركة البناء والتنمية.