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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 يوليو 2023

مواد البناء
مواد البناء

ينال البحث عن أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت اهتمام الكثيرين الذين يرصدون تطور الأسعار بشكل شبه يومي لمستلزمات البناء المختلفة التي تخص مجال عملهم أو من المواطنين.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 يوليو 2023

نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في أخر تحديث للأسعار في السوق.

أسعار الحديد اليوم الأحد  

حديد عز 37,100 جنيه
حديد بشاى 37,600 جنيه
حديد العتال 35,600 جنيه
حديد عطية 35,600 جنيه
حديد سرحان 34,600 جنيه
حديد المراكبى 37,600 جنيه
حديد المصريين 37,600 جنيه
حديد الكومى 34,600 جنيه
حديد المعادي 34,600 جنيه
حديد بيانكو 34,300 جنيه
حديد العشري 35,300 جنيه
حديد مصر ستيل 35,100 جنيه

 

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 
 

أسمنت المسلح 1,830 جنيه
أسمنت النصر 1,795 جنيه
أسمنت الفهد 1,700 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,690 جنيه
أسمنت المخصوص 1,710 جنيه
أسمنت العسكري 1,730 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه
أسمنت حلوان 1,750 جنيه
أسمنت السهم 1,730 جنيه
أسمنت السويدي 1,900 جنيه
أسمنت جنوب الوادي 1,720 جنيه
أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه
أسمنت الممتاز 1,840 جنيه
أسمنت السويس 1,850 جنيه
أسمنت المعلم 1,670 جنيه
أسمنت تايتان 1,850 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,790 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت المصري 1,840 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,740 جنيه
أسمنت المنيا 1,730 جنيه
أسمنت البرج 1,850 جنيه
أسمنت الماكس 1,900 جنيه

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أسعار الطوب الأحمر اليوم 

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه

أسعار الرمل والزلط 
 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.
رمل خشن متر مكعب 95 جنيهًا.
زلط عادة متر مكعب 190 جنيهًا.
زلط فينو متر مكعب 275 جنيهًا.
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.

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