ينال البحث عن أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت اهتمام الكثيرين الذين يرصدون تطور الأسعار بشكل شبه يومي لمستلزمات البناء المختلفة التي تخص مجال عملهم أو من المواطنين.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 يوليو 2023

نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في أخر تحديث للأسعار في السوق.

أسعار الحديد اليوم الأحد

حديد عز 37,100 جنيه

حديد بشاى 37,600 جنيه

حديد العتال 35,600 جنيه

حديد عطية 35,600 جنيه

حديد سرحان 34,600 جنيه

حديد المراكبى 37,600 جنيه

حديد المصريين 37,600 جنيه

حديد الكومى 34,600 جنيه

حديد المعادي 34,600 جنيه

حديد بيانكو 34,300 جنيه

حديد العشري 35,300 جنيه

حديد مصر ستيل 35,100 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأحد



أسمنت المسلح 1,830 جنيه

أسمنت النصر 1,795 جنيه

أسمنت الفهد 1,700 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,690 جنيه

أسمنت المخصوص 1,710 جنيه

أسمنت العسكري 1,730 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه

أسمنت حلوان 1,750 جنيه

أسمنت السهم 1,730 جنيه

أسمنت السويدي 1,900 جنيه

أسمنت جنوب الوادي 1,720 جنيه

أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه

أسمنت الممتاز 1,840 جنيه

أسمنت السويس 1,850 جنيه

أسمنت المعلم 1,670 جنيه

أسمنت تايتان 1,850 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,790 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

أسمنت قنا 1,830 جنيه

أسمنت المصريين 1,770 جنيه

أسمنت المصري 1,840 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,740 جنيه

أسمنت المنيا 1,730 جنيه

أسمنت البرج 1,850 جنيه

أسمنت الماكس 1,900 جنيه

أسعار الطوب الأحمر اليوم

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه

أسعار الرمل والزلط



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيهًا.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيهًا.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيهًا.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.