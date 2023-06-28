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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بسبب شح المعروض.. ارتفاع أسعار النفط فى أول أيام عيد الأضحى

اسعار النفط
اسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم أول أيام عيد الأضحى، بنسبة 0.35% بعد أن تراجعت فى بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وسط مخاوف اضطرابات محتملة لإمدادات النفط الروسية، ومع ترقب خفض السعودية لإنتاج النفط خلال يوليو القادم.

ارتفاع أسعار النفط فى أول أيام عيد الأضحى 

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط لخام القياس العالمي «برنت» بنسبة 0.35% لتسجل 72.49 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.25% لتسجل 67.86 دولار للبرميل.

يأتى ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط قلق فى الأسواق العالمية من شح المعروض فى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط فى العالم، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع فى مخزونها من النفط الخام والبنزين.

وحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، بتراجع مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 23 يونيو الجاري، بينما توقع المحللون، بأن يتراجع مخزون النفط الأمريكي إلى 1.76 مليون برميل.

كما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات تراجع 126 ألف برميل.

ارتفاع أسعار النفط أول أيام عيد الأضحى اسعار النفط إمدادات النفط الروسية برنت

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