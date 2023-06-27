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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسعار اللحوم فى محلات الجزارة بالفيوم

أسعار اللحوم في محلات
أسعار اللحوم في محلات الجزارة بالفيوم وكيف تعرف أنواع اللحمه

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، تفاوتًا في أسعار اللحوم بين محل جزارة وآخر ويرجع ذلك بسبب انخفاض أسعار عجول الأضاحي قبل العيد بأسبوع فقط.


ورصد "الدستور" أسعار اللحوم في مختلف محلات محافظة الفيوم في يوم الوقفة خاصةً للمواطنين الذين يشترون لحمة الأضاحي من محلات الجزارة بكمية قليلة ولعدم استطاعتهم شراء إحدى الأضاحي من الخرفان أو الماعز.

 

وقال أحد أصحاب محلات الجزارة ويُدعى المعلم رمضان عويس، إن الأسعار تنافسية بين المحلات وبعضها لجذب انتباه الزبون، لكن الذي يفرق بين السعر والآخر هو جودة اللحمة فأسعار لحمة العجل الجاموس أرخص من سعر العجل البقري.


وأضاف لـ“الدستور”، :"أما لحمة العجل البقري لها ثمنها، بسبب جودة لحمها فهي طرية تستوي على بخار الماء مثل الملبن وطعمها مختلف بتاتا عن اللحم الجاموسي".


كما يفرق السعر بين العجل اللبني كاسر سنتين صغير السن لحمة حمراء صافي وشوربة عسل أبيض حتى اللحمة السمينة ويكون سعره أغلى عن العجل البقري كبير السن والتي تأخذ وقتا أطول في الطهي.


وأضاف المعلم رجب فتحي: “الزبون ميعرفش اللحمة دي من دي أهم شي عنده هو السعر الأقل ويحسب أن الجزارين يستغلونهم ويذهبون للأرخص ميعرفوش الفرق بين الغالي والرخيص إلا عندما تستوي اللحمة وتنكمش”.

 


وعن أسعار اللحوم حالياً في محلات الجزارة يبدأ السعر اللحمة الخليط "أبيض في أحمر"  من 270 إلى 300 جنيه في الكيلو وبالنسبة للكيلو اللحمة الحمراء الصافي 330 بالنسبة للعجول، كما تبدأ أسعار الضاني من الخرفان والماعز من سعر 330 إلى 350 جنيها للكيلو.


أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 160 و190 جنيها والكبدة المستوردة بين 160 جنيها إلى 190 جنيها.

 

ومن جهته أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس سيد حرز الله، وجود منافذ في كل ميادين المحافظة ومراكزها، وسعر الكيلو 240 جنيها للحمة المبردة عبر منافذ توزيع اللحوم التابعة لكلية الزراعة جامعة الفيوم وبنفس الأسعار المحددة من مديرية التموين.

أسعار اللحوم محلات الجزارة الفيوم عيد الأضحى المبارك

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