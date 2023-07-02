ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في محافظات مصر



ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في عدد من محافظات مصر.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:12 ص

موعد أذان الظهر: 12:59 م

موعد أذان العصر: 4:35 م

موعد أذان المغرب: 8:00 م

موعد أذان العشاء: 9:33 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:12 ص

موعد أذان الظهر: 1:04 م

موعد أذان العصر: 4:43 م

موعد أذان المغرب: 8:08 م

موعد أذان العشاء: 9:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:02 ص

موعد أذان الظهر: 12:55 م

موعد أذان العصر: 4:33 م

موعد أذان المغرب: 7:59 م

موعد أذان العشاء: 9:34 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:10 ص

موعد أذان الظهر: 1:02 م

موعد أذان العصر: 4:40 م

موعد أذان المغرب: 8:06 م

موعد أذان العشاء: 9:41 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد أذان الظهر: 12:59 م

موعد أذان العصر: 4:37 م

موعد أذان المغرب: 8:03 م

موعد أذان العشاء: 9:38 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المنيا

موعد أذان الفجر: 4:22 ص

موعد أذان الظهر : 1:01 م

موعد أذان العصر: 4:31 م

موعد أذان المغرب: 7:58 م

موعد أذان العشاء: 9:28 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:24 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:24 م

موعد أذان المغرب: 7:50 م

موعد أذان العشاء: 9:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:23 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:17 م

موعد أذان المغرب: 7:45 م

موعد أذان العشاء: 9:12 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:28 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:12 م

موعد أذان المغرب: 7:40 م

موعد أذان العشاء: 9:05 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 3:57 ص

موعد أذان الظهر: 12:49 م

موعد أذان العصر: 4:27 م

موعد أذان المغرب: 7:53 م

موعد أذان العشاء: 9:28 م