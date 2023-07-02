ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى محافظات مصر
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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في محافظات مصر
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في عدد من محافظات مصر.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:12 ص
موعد أذان الظهر: 12:59 م
موعد أذان العصر: 4:35 م
موعد أذان المغرب: 8:00 م
موعد أذان العشاء: 9:33 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:12 ص
موعد أذان الظهر: 1:04 م
موعد أذان العصر: 4:43 م
موعد أذان المغرب: 8:08 م
موعد أذان العشاء: 9:43 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد أذان الفجر: 4:02 ص
موعد أذان الظهر: 12:55 م
موعد أذان العصر: 4:33 م
موعد أذان المغرب: 7:59 م
موعد أذان العشاء: 9:34 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة
موعد أذان الفجر: 4:10 ص
موعد أذان الظهر: 1:02 م
موعد أذان العصر: 4:40 م
موعد أذان المغرب: 8:06 م
موعد أذان العشاء: 9:41 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى
موعد أذان الفجر: 4:08 ص
موعد أذان الظهر: 12:59 م
موعد أذان العصر: 4:37 م
موعد أذان المغرب: 8:03 م
موعد أذان العشاء: 9:38 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المنيا
موعد أذان الفجر: 4:22 ص
موعد أذان الظهر : 1:01 م
موعد أذان العصر: 4:31 م
موعد أذان المغرب: 7:58 م
موعد أذان العشاء: 9:28 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:24 ص
موعد أذان الظهر: 12:57 م
موعد أذان العصر: 4:24 م
موعد أذان المغرب: 7:50 م
موعد أذان العشاء: 9:18 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:23 ص
موعد أذان الظهر: 12:53 م
موعد أذان العصر: 4:17 م
موعد أذان المغرب: 7:45 م
موعد أذان العشاء: 9:12 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:28 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م
موعد أذان العصر: 4:12 م
موعد أذان المغرب: 7:40 م
موعد أذان العشاء: 9:05 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد أذان الفجر: 3:57 ص
موعد أذان الظهر: 12:49 م
موعد أذان العصر: 4:27 م
موعد أذان المغرب: 7:53 م
موعد أذان العشاء: 9:28 م