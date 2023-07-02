ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي للباحثين عنها أول بأول لعدم الخروج عن وقت الصلاة.
 

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في محافظات مصر
 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 في عدد من  محافظات مصر.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:12 ص
موعد أذان الظهر: 12:59 م
موعد أذان العصر: 4:35 م
موعد أذان المغرب: 8:00 م
موعد أذان العشاء: 9:33 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية  

موعد أذان الفجر: 4:12 ص
موعد أذان الظهر: 1:04 م
موعد أذان العصر: 4:43 م
موعد أذان المغرب: 8:08 م
موعد أذان العشاء: 9:43 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:02 ص
موعد أذان الظهر: 12:55 م
موعد أذان العصر: 4:33 م
موعد أذان المغرب: 7:59 م
موعد أذان العشاء: 9:34 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة  

موعد أذان الفجر: 4:10 ص
موعد أذان الظهر: 1:02 م
موعد أذان العصر: 4:40 م
موعد أذان المغرب: 8:06 م
موعد أذان العشاء: 9:41 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى  

موعد أذان الفجر: 4:08 ص
موعد أذان الظهر: 12:59 م
موعد أذان العصر: 4:37 م
موعد أذان المغرب: 8:03 م
موعد أذان العشاء: 9:38 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المنيا 

موعد أذان الفجر: 4:22 ص
موعد أذان الظهر : 1:01 م
موعد أذان العصر: 4:31 م
موعد أذان المغرب: 7:58 م
موعد أذان العشاء: 9:28 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج 

موعد أذان الفجر: 4:24 ص
موعد أذان الظهر: 12:57 م
موعد أذان العصر: 4:24 م
موعد أذان المغرب: 7:50 م
موعد أذان العشاء: 9:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر  

موعد أذان الفجر: 4:23 ص
موعد أذان الظهر: 12:53 م
موعد أذان العصر: 4:17 م
موعد أذان المغرب: 7:45 م
موعد أذان العشاء: 9:12 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:28 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م
موعد أذان العصر: 4:12 م
موعد أذان المغرب: 7:40 م
موعد أذان العشاء: 9:05 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش  

موعد أذان الفجر: 3:57 ص
موعد أذان الظهر: 12:49 م
موعد أذان العصر: 4:27 م
موعد أذان المغرب: 7:53 م
موعد أذان العشاء: 9:28 م

 

txt

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: الإسلام أمرنا بالمحافظة على الصلاة لفضلها ومكانتها عند الله

txt

"الإفتاء" توضح فضل التبكير فى الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم الاحد موعد اذان العشاء موعد آذان العصر موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد آذان الظهر

الأكثر قراءة

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

محجوب: محامون قدموا "سيديهات" عن المتسببين فى اقتحام سجن وادى النطرون واتهموا مرسى

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود

خالد محجوب: مواطنوا الإسماعيلية كانوا الدرع الحامى لى فى قضية "وادى النطرون" بعد الله

الانضباط تستقر على إيقاف نجم الزمالك بسبب واقعته مع زيزو (خاص)

وزير العدل الفرنسى يهدد بمعاقبة والدى الأطفال المحتجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب