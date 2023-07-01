نقل منافسات ألعاب القوى لمدينة وهران بدورة الألعاب العربية

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري نقل منافسات ألعاب القوى لمدينة وهران.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

ووفقًا للجدول المعلن من قِبل اللجنة المنظمة تقام منافسات ألعاب القوى في مدينة زرالدة ولكن أعلنت اللجنة المنظمة اليوم عن نقل منافسات ألعاب القوى لمدينة وهران التي أقيمت بها منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط العام الماضي.

ويصل إلى الجزائر غدًا وفد بعثة ألعاب القوى الذي يتكون من اللاعبين مصطفى عمرو في رمي الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة.