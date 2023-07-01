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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يكشف السبب الحقيقى لاغتيال "أبوضيف" على يد الإخوان

عادل حمودة
عادل حمودة

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، سبب اغتيال الإخوان للصحفي الحسيني أبو ضيف، مؤكدًا أن ذلك كان بسبب كشفه عن واقعة فساد للرئيس الإخواني محمد مرسي، بعد فترة وجيزة من توليه الحكم.

وقال خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه يوم 9 أغسطس 2012، فجر الحسيني أبو ضيف، قنبلة صحفية أصابت ذمة محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه عندما رشحت جماعة الإخوان محمد مرسي للرئاسة أعلنت أنه لم يفسد ولن يفسد، ولكن لم تمر عدة أسابيع على توليه الرئاسة حتى أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن شقيق زوجته الصادر ضده حكم غيابي بالسجن 3 سنوات.

وتابع أنه وفقًا للمستندات التي نشرت أن المهندس محمود علي، مدير منطقة الإسكان بمنطقة النزهة قبض عليه في قضية رشوة  بواسطة الرقابة الإدارية، والقضية تحمل رقم 355 لعام 2009، إداري قسم النزهة وقيدت برقم 557 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، وتصل إلى 472 صفحة تحتوي على 16 مستند إدانة. 

وأكمل أن شقيق زوجة الرئيس الإخواني وأربعة تحت إدارته تلقوا رشوة من  مدير شركة للإسكان والمقاولات، مقابل استخراج  رخص لهدم 3 عقارات مملوكة للشركة لتشييد أبراج سكنية على أرضها، وحكمت المحكمة عليهم بالسجن 3 سنوات، لكن محمد مرسي، عفا عنه، والأكثر من ذلك أصدر قرارًا بتعيينه رئيسًا لإدارة الإسكان بحي النزهة ولم يتحمل نائب محافظ القاهرة ما حدث وثار الموظفون في الحي اعتراضًا على القرار مما أدى لوقفه، وكان هذا سبب اغتيال الحسيني. 

عادل حمودة الحسيني أبو ضيف واقعة فساد محمد مرسي اغتيال تفاصيل القضية الرقابة الإدارية

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