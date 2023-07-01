100 يوم صحة.. الكشف على 1150 حالة من رواد الساحل الشمالى

واصلت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، القوافل العلاجية لتقديم الخدمات الطبية لرواد الساحل الشمالي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك ضمن الحملة القومية "100 يوم صحة".

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة رشا فوزي، مسئول القوافل الطبية، إن القوافل تواجدت في سبعة مواقع:( مول العروبة مصر- قرية سيدرا- قرية آمون- قرية كرير لاجون- قرية جولدن بيتش- قرية السراب- قرية روزانا).

وأوضحت أنه خلال هذه الفترة تم في الساحل الشمالي الكشف على عدد 1150 مريضًا وصرف العلاج لعدد 1054 حالة، بالإضافة لبعض الخدمات الطبية الأخرى كقياس الضغط والسكر وبعض الإجراءات الأخرى لعدد 453 حالة وتم تحويل 18 حالة لاستكمال إجراءات العلاج في المستشفيات، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم مجانًا ويوميًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأشارت د.أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إلى أن مبادرة 100 مليون صحة سيتم تنفيذها بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة، والمبادرة تشمل (خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيًا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم).

أضافت أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن)، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلًا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هذه المبادرة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين؛ لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، كما أنها تعمل على تقليل قوائم الانتظار.

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