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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مصور فوتوغرافى بالمنوفية على طريق وادى النطرون

جريدة الدستور

لقى شاب مصرعه على طريق المنوفية الصحراوي المار بوادي النطرون في حادث مروع أثناء قيادة سيارته.

اتّشحت قرية كفر الباجور بالسواد حزنًا على وفاة الشاب، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وسادت حالة من الحزن على وفاة الشاب محمد علاء شعبان، الذي يعمل مصورا فوتوغرافيا ومقيما قرية كفر الباجور بالمنوفية الذي توفي متأثرًا بإصابته في حادث سيارة على الطريق الصحراوي القاهرة ـ الإسكندرية بالقرب من وادي النطرون وتم نقل الجثمان لمعاينة الطب الشرعي.

وينتظر أهالي كفر الباجور إنهاء أسرته الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثمان، تمهيدا لدفنه بمقابر العائلة ومن المنتظر أن تشهد الجنازة حضور كبير لما يتمتع به الشاب الراحل وأسرته من سمعه طيبة وسيرة حسنة بين الجميع.

الإجراءات القانونية إسكندرية ادي النطرون إجراءات القانونية التواصل الاجتماعي

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