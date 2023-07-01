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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الخولي: مصر بعد 30 يونيو صنعت دولة بالكامل

حسام الخولي
حسام الخولي

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إنه على الجميع أن يعلم أنه قبل ثورة ٣٠ يونيو كان تفكير هذا الجيل متمثل في إيجاد حيلة للهجرة من الوطن سريعاً، معبراً: "الإرهاب لما بيدخل وطن بيخلص على الكل، والأمان لا يقدر بثمن". 

مصر بلد مستقرة

وأكد حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر كانت خالية من طرق سريعة، أو شبكة كهرباء، شبكة مياه نظيفة، مصر بعد ٣٠ يونيو صنعت دولة بالكامل، قائلاً: "إحنا بقى عندنا بلد آمنة مستقرة".

التنمية المصرية

وأضاف في حديثه، أنه بالرغم من الأزمات العالمية الحالية إلا أن الدولة المصرية مؤشر التضخم بها قليل جداً مقارنة بكبرى الدول الاقتصادية العالمية.

والجدير ذكره، أن الشعب المصري ثار على حكم الإخوان في 30 يونيو، وذلك بعدما قام الإخوان بتدمير الهوية المصرية، مع العمل على بيع أراضي مصر للقوى الخارجية وتحويل مصر إلى ولاية جهادية، وأدرك الشعب المصري تلك المساعي بسرعة كبيرة.

حسام الخولي الحياة اليوم الحياة ثورة 30يونيو محاربة الإرهاب

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