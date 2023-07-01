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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: فرض الصين قانون مكافحة التجسس لحماية أمنها القومى

التجسس
التجسس

قال يحيى تشو شيوان، خبير العلاقات الدولية، إن فرض الصين قانونًا معدلًا جديدًا لمكافحة التجسس، يهدف إلى حماية الأمن القومي بها، لأن مشكلة التجسس خطيرة ليس على الصين فقط ولكن على جميع دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الصينية أصدرت قرارًا لحماية أمنها ومكافحة أجهزة التجسس بسبب أنشطة التجسس التي قامت بها بعض الدول الغربية مؤخرًا.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتهم الصين دائمًا بعدم وضوح القوانين بها، وهذا كذب مثل باقي الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة للصين، موضحًا أن أمريكا اتهمت الصين قبل ذلك بسرقة بيانات الشخصيات الأمريكية بتطبيق "تيك توك"، وذلك على الرغم من كونه تطبيقًا شهيرًا في جميع دول العالم.

وتابع أن تايوان هي ورقة للضغط على الصين وهي من الخطوط الحمراء بالنسبة للحكومة الصينية، ووزارة الخارجية الصينية أكدت أنها ستتخذ أي خطوة لحماية مصالحها الشرعية، لافتًا إلى أن الصين تسعى للتوحيد مع تايوان بشكل سلمي وإذا استمرت الولايات المتحدة بتحركاتها مع تايوان ستتخذ الصين خطوات لحماية أراضيها لأن تايوان جزء منها.

الصين قانون معدل مكافحة التجسس حماية الأمن القومي مشكلة التجسس تايوان الولايات المتحدة

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