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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين فى حادث تصادم بطريق الفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 3 أشخاص اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بأخرى "ملاكي" على طريق الفيوم بالهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى طريق الفيوم بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبيّن وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى طريق الفيوم بدائرة قسم شرطة الهرم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طريق الفيوم الهرم حادث تصادم سيارة ميكروباص ة ملاكي اصابة 3 أشخاص

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