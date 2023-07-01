سقوط 3 قتلى وإصابة 17 آخرين فى قصف روسى على شرق أوكرانيا

أفاد مسئولون أوكرانيون اليوم السبت، بسقوط ثلاثة قتلى من المدنيين وإصابة 17 آخرين، جراء القصف الروسي في شرق البلاد وجنوبها.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة بدأها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف، كإظهار للدعم المستمر من مدريد والاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

قال سانشيز في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوكراني: "سنكون معكم دائمًا مهما استغرق الأمر من وقت".

وقال في اليوم الذي تسلمت فيه إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة "إنني هنا لأعبر عن عزم الاتحاد الأوروبي وأوروبا على التصدي للعدوان الروسي غير المشروع وغير المبرر على أوكرانيا".

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الاشتباكات العنيفة استمرت في ثلاث مناطق في دونيتسك، حيث قالت إن روسيا حشدت قواتها وحاولت التقدم.

في آخر تحديثات، حددت هيئة الأركان ضواحي ثلاث مدن - باخموت وليمان ومارينكا - كنقاط ساخنة على الخطوط الأمامية، وقالت إن روسيا قامت خلال اليوم السابق بمحاولات هجوم فاشلة هناك، بحسب شبكة سي بي إس نيوز.