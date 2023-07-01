وزير الاقتصاد الفرنسى: 250 فرعًا بنكيًا تضرر جراء أعمال الشغب

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم السبت، إن هناك 250 فرعًا بنكيًا تضرر جراء أعمال الشغب والاحتجاجات الدائرة لليوم الرابع على التوالي في باريس.

وأشار لومير، إلى أن شركات التأمين وعدت بتعويض المتضررين جراء أعمال التخريب، مضيفًا: "متضامنون مع المتضررين من أصحاب الأعمال جراء العنف".

كما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، عن إعادة تنشيط خلايا الأزمة في أنحاء البلاد لمواجهة التخريب.

تابع: "سنقدم حلولًا سريعة جراء تضرر المحال التجارية بسبب العنف"، قائلًا إن الفرنسيين تحت الصدمة جراء التخريب الذي طال ممتلكاتهم.

على صعيد متصل، دعا وزير العدل الفرنسي، إلى عدم الانسياق وراء دعوات العنف عبر منصات التواصل.

وطالب الأهالي بإبقاء أطفالهم في المنزل وعدم المشاركة بالشغب، مضيفًا: "هناك أطفال خربوا مرافق عامة كمراكز الشرطة ومقرات المحاكم".