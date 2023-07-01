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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة يتمم اتفاقه مع البرتغالي جوتا

جوتا
جوتا

أكد الصحفي الإيطالي “فابريزو رومانو” منذ قليل، أن اتحاد جدة السعودي حسم ثالث صفقاته الصيفية من صفوف سيلتك الاسكتلندي.

وقال رومانو، إن النادي السعودي اتفق على الشروط الشخصية مع البرتغالي جوتا جناح نادي سيلتك الاسكتلندي.

وأضاف رومانو، الاتفاق أيضًا تم بين إدارة الناديين السعودي والاسكتلندي حيث يضعوا الرتوش الأخيرة على قيمة الصفقة.

وكان البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، وضع مواطنه جواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتك الأسكتلندي، ضمن الأولويات؛ ليعوض غياب محترفنا المصري أحمد حجازي بسبب الإصابة.

صاحب الـ 24 عامًا شارك الموسم الماضي في 43 لقاء سجل 12 هدفًا وصنع 15.

وسيكون جوتا ثالث صفقات النادي السعودي الأجنبية بعد ضم ثنائي فرنسا نجولو كانتي وكريم بنزيما من تشيلسي وريال مدريد.

يذكر أن اتحاد جدة سيشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي تنطلق الشهر الجاري، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب الترجي التونسي، والشرطة العراقي، إضافة إلى الفائز من مجموع مباراتي الصفاقسي التونسي والهلال السعودي.

اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي سيلتك البرتغالي جوتا جوتا

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