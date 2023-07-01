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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص تحت عجلات قطار "منوف - القاهرة" فى أشمون بالمنوفية

المتوفى
المتوفى

لقي شخص مصرعه بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وذلك تحت عجلات قطار القاهرة المار بدائرة المركز، وعلى الفور تم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى المستشفى العام  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر مركز الشرطة للتحقيق في الحادث.


وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص تحت عجلات قطار منوف القاهرة المار من دائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة وبيان هوية المتوفى الذي تبين أنه مقيم بإحدى قرى مركز أشمون.


انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون لموقع الحادث برئاسة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث، حيث تبين له مصرع س، أ، ع مقيم قرية كفر منصور التابعة لدائرة المركز تحت عجلات قطار منوف القاهرة، ونقلت الإسعاف الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة بعد سماع أقوال شهود العيان.


وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث وينتظر أهالي المتوفى معاينة الطب الشرعي الجثمان، وجار إنهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة لدفن الجثمان وتسليمه لذويه استعدادا لدفن الجثمان بمقابر العائلة بقرية كفر منصور.

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