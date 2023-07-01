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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حار نهارًا معتدل ليلًا.. توقعات حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، موضحة أن طقس الغد سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كل الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدًا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات. 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن القاهرة ستسجل درجة حرارة عظمى 34  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى  28 درجة.

حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد القاهرة محافظات مصر

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