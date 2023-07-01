ثورة 30 يونيو.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود قطاع الغاز الطبيعي (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول جهود الدولة في قطاع الغاز الطبيعي بمناسبة الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو.

جهود قطاع الغاز الطبيعي

الإصلاحات الحكومية أدت لطفرة كبيرة بقطاع الغاز الطبيعي.

الإصلاحات وفرت بيئة ملائمة لعمل الشركات الوطنية والأجنبية.

الإصلاحات أسفرت عن اكتشاف حقل ظهر عام 2015.

حقل ظهر من أكبر 20 حقلًا للغاز الطبيعي بالعالم.

الرئيس السيسي نظر للطاقة بوصفها أمنًا قوميًا.

أزمة الكهرباء مثلت أولوية مصرية منذ ثورة 30 يونيو.

إنتاج الغاز بلغ 47 مليار متر مكعب عام 2014.

إنتاج الغاز ارتفع إلى 64.9 مليار متر مكعب عام 2019.

استهلاك الغاز بلغ 47.8 مليار متر مكعب عام 2011.

استهلاك الغاز ارتفع إلى 61.9 مليار متر مكعب عام 2021.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من استهلاك الغاز في 2018.

اكتشاف حقول عدة مثل أتول ونورس وحقول شمال الإسكندرية.

بين عامي 2018 و2019 كشفت مصر عن نحو 15 حقلًا جديدا.

الدولة المصرية عملت على التوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف.

احتياطات الغاز تعادل نحو 37.9 ضعف استهلاك مصر السنوي.

مصر ساهمت بـ 1% من صادرات الغاز العالمية في 2019.

أوابك: مصر المصدر العربي الأسرع نموًا للغاز الطبيعي المسال.

فيتش: نمو صادرات الغاز بـ 30% في عام 2023.

فيتش تتوقع انخفاض استهلاك مصر من الغاز نتيجة ترشيد الاستهلاك.

اكتشافات الغاز مكنت مصر من سداد أغلب الديون النفطية للشركات.

مصر وقعت نحو 98 اتفاقية للتنقيب من يوليو 2014 حتى إبريل 2021.

صادرات الغاز زادت في 2021 بنسبة 768.2% إلى 3.959 مليار دولار.