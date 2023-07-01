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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النقابة العامة للمعلمين تكذب السوشيال ميديا:

نقابة المعلمين تكشف حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا أثناء عمله فى المعمار

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

كشفت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في بيان، اليوم السبت، عن الحقيقة حول وفاة مدير مدرسة بالمنيا.

ويأتي البيان ردًا على ما تُدُوول عبر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وما نشرته بعض المواقع الإخبارية، بأنه مدير مدرسة، توفى أثناء عمله الإضافى "عامل بناء"؛ لعدم قدرته على الإنفاق وأنه يتلقى مساعدات مالية من أشخاص لإعانته على مصاريف أسرته.

ونفت النقابة العامة للمعلمين في بيانها، صحة هذه المعلومات، وأنه المعلم سليمان محمد عبدالحميد مدير مدرسة صفط بالشرقية الابتدائية التابعة لمحافظة المنيا، وافته المنية؛ نتيجة أزمة قلبية حادة، وليس في موقع بناء.

ولفت البيان إلى أن نقيب المعلمين كلف بتشكيل وفد من النقابة لمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم واستيضاح الحقيقة، وتوجه وفد من النقابة الفرعية لتقديم واجب العزاء لأسرة المعلم سليمان محمد عبدالحميد مدير مدرسة صفط الشرقية الابتدائية، الذي توفي نتيجة أزمة قلبية حادة.

ونقل البيان، على لسان نجل الراحل سليمان محمد عبدالمجيد، بأن كل ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير صحيح بأن والده كان يعمل عامل بناء بجانب عمله التربوي مديرًا لمدرسة، نافيًا أن الأسرة طلبت أي مساعدات مادية.

وأشار نجل الراحل إلى أن الأسرة تستنكر جميع ما قيل، وأن الشائعات أضرت بأسرته ضررًا معنويًا كبيرًا، وأنهم بفضل الله في غير احتياج نهائيًا لأي مساعدات من أي فرد، مضيفًا أن والده كان أحد التربويين المشهود له بالكفاءة والتفاني في العمل، وأحد القيادات الحزبية بالمنيا لثاني أكبر حزب في مصر.

وناشد نجل الفقيد الجميع بعدم الانسياق وراء ما يُقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدمت أسرة المعلم بالشكر لنقابة المعلمين على المساندة لهم.

إتحاد المعلمين العرب الدكتور علي عبد السلام التواصل الاجتماعي المهن التعليمية اللجنة النقابية النقابة العامة

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